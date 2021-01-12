Fossil Gen 5 LTE официально представлены

На выставке CES 2021 компания Fossil анонсировала свои первые умные часы на операционной системе Wear OS с поддержкой LTE под названием Fossil Gen 5 LTE. Но, к сожалению, новая модель поддерживает только Verizon Wireless в США, так что в других регионах пока что воспользоваться данной функцией не выйдет. Кроме того, новая модель Fossil Gen 5 LTE не приносит никаких новых функций, кроме возможности подключения LTE. Устройство работает на том же старом чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 3100 в паре с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ внутренней памяти. Также гаджет оснащен 1,28-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 416 x 416 пикселей и плотностью 328 пикселей на дюйм. Это неплохой набор бонусов на самом деле, но ничего невероятного в этом нет.

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