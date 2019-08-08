Fossil Gen 5: смарт-часы с чипом Snapdragon Wear 3100, NFC-модулем и ценником в $295

Компания Fossil Group анонсировала на днях пятое поколение фирменных смарт-часов под управлением операционной системы Wear OS.

Fossil Gen 5, как и предшественники, получили классический внешний вид с разными расцветками и несколькими вариантами ремешков (22 мм). Часы оснастили 1.28-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с водонепроницаемым корпусом, самым последним процессором Snapdragon Wear 3100, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ, NFC-чипом для бесконтактных платежей Google Pay, а также микрофоном, Wi-Fi и Bluetooth 4.2 LE.

Цена и когда ждать