Fossil Gen 6 Venture Edition на Wear OS оценены в $300

Компания Fossil пополнила ассортимент умных часов моделью Gen 6 Venture Edition, которая работает под управлением операционной системы Wear OS. Новинка характеризуется 44-мм корпусом из нержавеющей стали, 22-мм ремешком из переработанного нейлона и эко-кожи, защитой от воды по стандарту 3 ATM, 1,28-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном с разрешением 416:416 пикселей, тремя кнопками, микрофоном, динамиком, поддержкой Bluetooth 5.0 LE и Wi-Fi, приёмником GPS, модулем NFC, акселерометром, высотомером, гироскопом, электронным компасом, сенсором освещённости, пульсоксиметром для измерения уровня насыщения крови кислородом (SpO2), сенсором частоты сердечных сокращений, 4-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon Wear 4100 с графикой Adreno 504, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти. Цена часов составляет 300 долларов.