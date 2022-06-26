Fossil выпустила умные часы Gen 6 Hybrid с голосовым помощником Alexa

Бренд Fossil выпустил новые смарт-часы Gen 6 Hybrid.

Новое носимое устройство сочетает в себе механическую конструкцию аналоговых часов с интеллектуальными функциями умных часов. Новинка поставляется в двух вариантах: Machine и Stella. Версия Machine имеет размер корпуса 45 мм и текстурированные лицевые панели, а версия Stella получила размер корпуса 40,5 мм. Оба варианта часов оснащены сменными ремешками диаметром 18 мм и 24 мм. Ремешки изготовлены из различных материалов, включая металлик, классическую кожу и силикон.

Fossil Gen 6 Hybrid обеспечивает до 2 недель автономной работы. Смарт-часы поддерживают Alexa через встроенный микрофон умных часов. Часы будут оснащены датчиком SpO2, улучшенным датчиком контроля сердечного ритм, датчиками отслеживания здоровья и фитнеса, интеллектуальными уведомлениями, настраиваемые функциями циферблата и многим другим.

Fossil Gen 6 Hybrid поступит в продажу 27 июня по стартовой цене 229 долларов.
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