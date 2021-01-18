Фото ASUS ROG Phone 5 слили в сеть

На прошлой неделе ASUS выпустила первый тизер своего грядущего игрового смартфона под брендом ROG. Тизер предполагает, что телефон ROG следующего поколения будет иметь улучшенный дизайн и продвинутый дисплей. Теперь пользователь Weibo поделился вполне реальным снимком нового смартфона, на котором видна его тыльная часть. Информатор, поделившийся живым снимком нового телефона ROG Phone, заявил, что устройство называется именно ROG Phone 5, а не 4, как ранее ожидалось. Это говорит о том, что тайваньская компания может пропустить цифру 4, чтобы запустить свой следующий игровой телефон под названием ROG Phone 5. Зачем делать такой прыжок и с чем это связано — никто пока что не знает, но мы будем следить за ситуацией, чтобы узнать детали.