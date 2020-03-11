Фото чехла подтвердили дизайн Huawei P40 Pro

2020-03-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P40 Pro; [16]
Авторитетный инсайдер @RODENT950 поделился фотографиями защитного чехла для смартфона Huawei P40 Pro, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают многочисленные слухи о дизайне основной камеры устройства – речь идет о массивном прямоугольном блоке для пяти модулей.

Главный модуль характеризуется 52-Мп датчиком Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с пикселями размером 1,22 мкм. Также отметим сверхширокоугольный модуль с 40-Мп датчиком Sony IMX650 формата 1/1,5 дюйма, два телефото модуля с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом, а также ToF-камеру. Напомним, что официальная презентация Huawei P40 и P40 Pro запланирована на 26 марта


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