Фото с камеры OnePlus 7 Pro попало на обложку модного журнала

2019-05-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7 Pro; [115]
Компания OnePlus продолжает подогревать интерес к скорому анонсу своего флагманского смартфона OnePlus 7 Pro. Сообщается, что в последнем номере модного журнала Harper’s Bazaar India были использованы фотографии, сделанные на OnePlus 7 Pro. Причем один из снимков попал на обложку. Представители журнала утверждают, что фото даже не были обработаны.

Напомним, что слухи прочат флагману чипсет Snapdragon 855, варианты с 6/8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ флэш-памяти (UFS 3.0), а также аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и аптертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.


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