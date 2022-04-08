Фотографии грядущего Realme V23 просочилась перед запуском

Грядущий смартфон Realme V23 неожиданно появился на сайте China Telecom — одного из крупнейших операторов связи на родине компании. Устройство указано с его характеристиками и некоторыми фотографиями, а это означает, что официальный запуск уже не за горами.

Это доступный телефон среднего уровня с чипсетом Mediatek, двумя камерами и большой батареей. Realme V23 оснащен чипсетом Dimensity 810 и двумя вариантами оперативной памяти — 8 ГБ или 12 ГБ, а объем памяти — 256 ГБ. На передней панели расположился 6,58-дюймовый экран с разрешением 1080p и каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

На задней стороне расположилась основная камера на 48 Мп и вспомогательная на 2 Мп, вероятно, для портретных снимков. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, но о быстрой зарядке нет никаких упоминаний.

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