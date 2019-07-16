Фотографии игрового смартфона ASUS ROG Phone 2 слили в сеть

Компания ASUS готовится к анонсу своего нового игрового смартфона ROG Phone 2.

В социальной сети Weibo появились первые «живые» фотографии новинки.

Смартфон, судя по снимкам, получит широкоформатный дисплей. Инженеры компании решили обойтись без вырезов и отверстий. Вместо этого, у смартфона оставили большие рамки сверху и снизу. Это скорее плюс, чем минус, ведь держать устройство во время игр будет комфортнее. На ещё одной фотографии можно заметить настройку частоты экрана: 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц.

ASUS ROG Phone 2 станет первым смартфоном на рынке с новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Он построен по 7-нанометровому процессу и работает на максимальной тактовой частоте 2.96 ГГц. Кроме этого, аппарат получит до 12 ГБ ОЗУ, двойную или тройную камеру и аккумулятор на 4000-5000 мАч. Ценник ASUS ROG Phone 2 будет стартовать от 650 долларов США и его представят 23 июля.