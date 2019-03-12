Фотографии смартфона Reno

Некоторое время назад компания OPPO заявила о том, что собирается запустить в свет свой новый бренд смартфонов под названием Reno. Теперь же на просторах интернета появилась новость о том, что смартфоны данной линейки уже готовы, их даже показали на живых фотографиях. Проблема лишь в том, что пока что не ясно будет ли Reno отдельным брендом или это все же просто линейка смартфонов. На фотографиях нового смартфона есть надпись OPPO на тыльной стороне, что говорит о причастности компании к устройству, но на просторах интернета некоторые инсайдеры уверяют, что это будет отдельная компания и она будет самостоятельно производить устройства без OPPO, а как самостоятельный бренд. Остается лишь ждать официального анонса и тогда обсудим.