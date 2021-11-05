Фотография телефона на базе Snapdragon 898

В интернете появился рабочий телефон с процессором Qualcomm SM8450 - который стал известен как Snapdragon 898, преемник Snapdragon 888. Аппаратное обеспечение Device Info отображается на экране телефона и подтверждает конфигурацию нового флагманского чипа. Основное ядро, которое должно быть основано на Cortex-X2, работает на частоте 3,0 ГГц. Далее идут три средних ядра на базе Cortex-A710 с тактовой частотой 2,5 ГГц и, наконец, четыре эффективных ядра на основе Cortex-A510 с тактовой частотой 1,79 ГГц.

В то время как большинство флагманских чипов следующего поколения будут использовать аналогичный состав ЦП, графический процессор будет уникальным для Snapdragon 898. К сожалению,пока не известно, какого повышения производительности мы можем ожидать от Adreno 730, но архитектурные улучшения по сравнению с Adreno 660 будет сочетаться с улучшениями нового 4-нм техпроцесса от Samsung.
Комментарии и отзывы Snapdragon 898
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