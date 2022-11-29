Фотосравнение Vivo X90 Pro+ с Xiaomi 12S Ultra и iPhone 14 Pro

Авторитетный информатор Ice Universe продолжает сравнивать фотовозможности основной камеры смартфона Vivo X90 Pro+ с другими флагманами. На этот раз нам демонстрируют ночные снимки, сделанные также на Xiaomi 12S Ultra, Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 14 Pro. По словам автора, хуже всех выступила самая старая модель, Samsung Galaxy S22 Ultra, а вот iPhone 14 Pro показал себя на удивление хорошо на фоне Vivo X90 Pro+ и Xiaomi 12S Ultra. Последние, напомним, могут похвастаться 50-Мп главным модулем на основе дюймового датчика изображения Sony IMX989, а размер сенсора, как известно, играет немалую роль при съемке с недостаточным освещением. Любопытно, как покажет себя грядущий Samsung Galaxy S23 Ultra, который должен получить 200-Мп датчик изображения немаленького размера.