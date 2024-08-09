Foxconn наняла 50 тысяч сотрудников для сборки iPhone 16

Специалисты из отрасли смартфонов уверены на сто процентов, что запуск смартфонов серии iPhone 16 состоится в сентябре текущего года, и, как и в прошлом году, планируется релиз сразу четырёх моделей. За производство данных устройств отвечает компания Foxconn из Китая, которая должна удовлетворить запросы производителя в 90 миллионов устройств в течение первого квартала с момента запуска устройства по всему миру, а это просто огромная партия устройств на самом деле. Чтобы справиться со столь внушительным заказом, китайский гигант цепочки поставок, судя по информации от западных журналистов, нанял дополнительно 50000 работников и предложил стартовый бонус в размере 1050 долларов для новых сотрудников, а также повысил почасовую оплату, чтобы предотвратить возможные увольнения в последний момент.

Эти 50000 рабочих будут размещены на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, который считается крупнейшей фабрикой в мире и производит больше всего iPhone ежегодно. Согласно данным Economic News Daily, дополнительная рабочая сила была привлечена в августе, что позволит Foxconn выполнить поставленную задачу вовремя. Естественно, дополнительные расходы на самом деле не сильно ударят по бюджету производителя, потому что компания задействует почасовую оплату труда, которая оценивается в 3,49 доллара в час. Учитывая, что за час завод выпускает тысячи смартфонов, такого рода расходы в отчётности будут совершенно незаметны, так как компания заработает гораздо больше.
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