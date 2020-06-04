Fractal Design анонсировала новинку Define 7 Compact

Компанией Fractal Design представлен корпус Define 7 Compact, который заменит корпус Define C, выпущенного 2017 года. Какие то конструктивные особенности из Define C, перекочевали в новый корпус. Передняя панель из пластика была заменена на панель из полированного алюминия, оснащенного звукоизоляционным материалом. Также на лицевой панели расположены вентиляционные отверстия.

Корпус выполнен в стиле минимализм. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. Верхняя панель оснащается крышкой с вентиляционными отверстиями, которую можно заменить на алюминиевую крышку, которая идет в комплекте с корпусом. В корпус установлены два вентилятора Dynamic X2 GP-12 и Dynamic X2 GP-14.

Корпус позволяет установить материнские платы размером ATX / MATX / ITX. Новинка поддерживает процессорные кулера высотой до 169 мм, а длина видеокарты до 360 мм. Всего в корпусе можно разместить до 7 120 мм вентиляторов или 4 140 мм и 2 120 мм вентиляторов. Также можно установить по два 2,5 и 3,5 дюймовых диска, в комплекте есть 2 кронштейна.

На верхней панели расположены USB 3.1 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.0 Type-A, два порта USB 2.0 Type-A, а также 3,5-мм аудиоразъемы HD и кнопка питания и перезагрузки.