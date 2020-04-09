Fractal Design обновила серию водянок Fractal Design Celsius +

Новая серия водяного охлаждения компании Fractal Design Celsius + предлагает пользователю несколько вариантов, различающихся размерами радиаторами и размерами вентиляторов.

Особенностью кулера является встроенный адаптер для подключения вентилятор. Регулировка скорости вращения также осуществляется через помпу, как и в предыдущей серии.

В новой серии водянок компания использовала обновленный насос компании Asetek 6-го поколения. Он обеспечивает скорость вращения в диапазоне от 800-до 2000 об/мин. Корпус насоса имеет тонированное стекло с подсветкой с лицевой части.

Fractal Design Celsius + доступна с сегодняшнего дня.