Fractal Design показала крутой корпус

Нам всегда нравились корпуса Fractal Design, потому что они выделяются на фоне остальных своим классических подходом. У новинки Fractal Design Define R6 все выглядит так, как должно — прозрачное окно на правой стороне корпуса, блестящие ножки для установки корпуса на столе или другой поверхности, отличная вентиляция за счет решеток на фронтальной панели. Это очень крутое и стильное решение для тех, кто хочет получить не новогоднюю гирлянду с десятков вариантов подсветок, а стильную и дорогую модель. В этом корпусе предостаточно пространства для сборки любой сложности, плюс никто не мешает вам самостоятельно добавить подсветку, поставить красивые комплектующие и все в таком духе. Думаю, этот вариант подойдет большинству геймеров и тем, кто за компьютером не только играет, но и работает.