Новые корпуса Fractal Design Meshify доступны в версиях с «глухой» стенкой и окном. Аппараты получили названия Meshify C – TG и Meshify C. Сообщается о установке материнских плат типоразмера АТХ, Micro-ATX или Mini-ITX. Внутри есть место для двух накопителей в форм-факторе 3,5, 2,5 дюйма и ещё трёх 2,5-дюймовых накопителей. Габариты моделей составляют: 409 * 217 * 453 мм. Стоимость устройств Meshify C – TG и Meshify C составит от 90 и 80 евро.