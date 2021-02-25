Fractal Design представила корпуса Meshify 2 Compact

Компания Fractal Design выпускает корпуса серии Meshify 2 Compact.

Meshify 2 Compact сохраняет наследие старших моделей со стильной угловой асимметрией, высокой производительностью, нейлоновым фильтром на передней панели через который стремится поток холодного воздуха к задней стенке.

Серия представлена в нескольких вариантах. Все они практически идентичны. Meshify 2 Compact обеспечивает возможность установки видеокарт длиной до 360 мм, высоту кулера для процессора 169 мм. На передней панели можно разместить 280 мм или 360 мм радиатор сжо, а на верхнюю панель 240 мм. Совместимость с материнскими платами ATX / mATX / Mini-ITX. Есть по два слота для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых дисков.

В версии TG реализована боковая панель из закаленного стекла с креплением без болтов. Передняя панель в моделях включает один порт USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, аудиоразъем, кнопку питания и сброса.