Fractal Design представила новый корпус Meshify C White - TG

Meshify C White TG – версия корпуса Meshify C TG в белом варианте исполнения. Как и всё корпуса линейки Meshify, он выделяется агрессивным дизайном и обеспечивает непревзойденное охлаждение системы. Угловатая асимметрия передней панели Meshify C White TG напоминает грани черного алмаза и, помимо эстетических функций, обеспечивает интенсивную вентиляцию.Продуманная вместительная планировка формата ATX обеспечивает беспрепятственный воздушный поток от передней панели через ключевые компоненты, создавая исключительное охлаждение.Когда производительность стоит на первом месте, а компромисс недопустим – Meshify C WhiteTG – единственное стильное решение.