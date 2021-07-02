Fractal Design представила новую серию вентиляторов Aspect

Компания Fractal Design представила новую серию вентиляторов получившую название Aspect. Новые вентиляторы получили все самое лучшее из серий Dynamic и Prisma, предлагая лучшую эстетику и превосходные характеристики.

Fractal Design Aspect предлагает 12 вариантов: 120 мм и 140 мм версии, версии в черном и белом исполнении, а также варианты подсветкой и без.

Aspect включают в себя аэродинамические стойки статора для снижения турбулентности, технологию Trip Wire для повышения эффективности лопастей, винтовочные подшипники и встроенную опору для упрощения прокладки кабелей.

Серия предлагает широкий диапазон скоростей до 2000 Об/мин на версии 120 мм и до 1700 Об/мин на 140 мм вентиляторах.

Стоимость вентиляторов серии Aspect начинается от 10,99 долларов.