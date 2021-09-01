Fractal Design представила системы охлаждения AIO серии Lumen

Компания Fractal Design представила системы охлаждения AIO серии Lumen.

Fractal Design Lumen выглядят стильно. Представленные модели: Lumen S24, S28 и S36 и еще три модели RGB таких же размеров.

Серия Lumen обеспечивает широкую совместимость с настольными сокетами Intel и AMD. Съемную крышку на блоке ЦП можно повернуть на 90 градусов. В комплект поставки входят вентиляторы Aspect для максимального воздушного потока.

Угловые нейлоновые трубки не создают помех при монтаже.

Fractal Design Lumen работает с софтом ASUS AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma и ASRock Polychrome.