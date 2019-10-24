Fractal Design представляет блоки питания Ion SFX Gold

Компания Fractal Design представила блок питания Ion SFX Gold - модульный, высокопроизводительный блок питания, обеспечивающий повышенную гибкость кабеля и превосходное качество выпускаемой продукции критически признанной серии Ion в форм-факторе SFX-L.

Небольшое пространство Ion SFX содержит большой 120-мм вентилятор для лучшего воздушного потока и более тихой работы - отчасти благодаря его полупассивному режиму Zero RPM, который обеспечивает вращение вентилятора только при необходимости. В серии Ion SFX также используется революционно новый кабель Fural Design от Ultra Glex DC. Сверхвысокое количество жил 0,08Т обеспечивает гибкость кабеля при сохранении высокой пропускной способности по току,и специально разработанная изоляция из ПВХ 80P обеспечивает необходимую жесткость для удобной прокладки кабеля.

Имеет сертификат «80 PLUS Gold» для эффективного использования энергии и снижения выработки тепла. Превосходное качество продукции с жесткой регулировкой напряжения и очень низким уровнем пульсаций и шума. Полностью модульная конструкция для уменьшения беспорядка и максимальной простоты установки. Премиум японские конденсаторы 105 ° C обеспечивают повышенную надежность и долговечность, также включает монтажный кронштейн SFX-to-ATX