Fractal Design представляет корпуса Torrent Compact и Torrent Nano

Компания Fractal Design представляет корпуса Torrent Compact и Torrent Nano. Оба корпуса разработаны для обеспечения максимальной совместимости с компонентами систем охлаждения.

Модели оснащены 180-мм вентиляторами Prisma. Torrent Compact — это компактный корпус, с верхним расположением блока питания. Он поддерживает материнские платы вплоть до E-ATX форм-фактора. Боковая панель корпуса выполнена из закалённого стекла.

Torrent Nano представлен в черном и белом варианте. Открытая внутренняя часть и установленный сверху блок питания обеспечивают достаточно места для компонентов. Корпус может вместить видеокарту длиной до 335 мм, кулер высотой до 165 мм, поддерживает материнские платы mini-ITX и mATX.

Информация о цене корпусов не раскрыты. Более подробно о корпусах можно узнать с официального сайта производителя.