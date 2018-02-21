Fractal Design расширяет линейку Meshify C Line-Up Lighter Tint и Solid Side Panel

Fractal Design, ведущий разработчик и производитель корпусов и компонентов для энтузиастов, сегодня объявила о двух новых дополнениях к популярной линейке mid-tower корпусов Meshify C серии high-airflow. Meshify продолжает демонстрировать агрессивный дизайн с ее непревзойденными характеристиками охлаждения и вызывающим видом, которые имеют разные варианты боковой панели.Введение Meshify C с двумя металлическими боковыми панелями и Meshify C-TG с слегка тонированным закаленным стеклом дает пользователям новые возможности, как функциональные, так и эстетические.