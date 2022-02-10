Fractal выпустила новые корпуса Torrent Compact и Torrent Nano

Fractal выпустила два новых компактных корпуса Torrent Compact и Torrent Nano для ПК, полностью предназначенных для обеспечения максимально возможной производительности воздушного охлаждения в соответствующих форм-факторах. Как и в базовой модели Torrent, внимание к деталям отражено во всем, от выбора компонентов до обтекаемой конструкции внутри и снаружи, создавая два корпуса, которые действительно достигают новых высот в стремлении к максимальному воздушному потоку для компактных сборок.

Что касается технических новшеств, то главные отличия включают вдохновляющую компоновку, открытую переднюю решетку и два вентилятора Dynamic PWM / Prisma ARGB PWM размером 180 x 38 мм, специально изготовленные для достижения максимального воздушного охлаждения при сохранении контролируемого уровня шума. Проще говоря, новые модели — это мощные устройства, которые позволяют вам наслаждаться воздушным потоком в той степени, которая обычно ассоциируется с большими корпусами, что делает Torrent отличным выбором для поклонников воздушного охлаждения, которые ищут компактный корпус.

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