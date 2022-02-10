Fractal выпустила новые корпуса Torrent Compact и Torrent Nano

Что касается технических новшеств, то главные отличия включают вдохновляющую компоновку, открытую переднюю решетку и два вентилятора Dynamic PWM / Prisma ARGB PWM размером 180 x 38 мм, специально изготовленные для достижения максимального воздушного охлаждения при сохранении контролируемого уровня шума. Проще говоря, новые модели — это мощные устройства, которые позволяют вам наслаждаться воздушным потоком в той степени, которая обычно ассоциируется с большими корпусами, что делает Torrent отличным выбором для поклонников воздушного охлаждения, которые ищут компактный корпус.