Framework Laptop 12 сняли с продажи

Компания Framework, известная своими модульными ноутбуками, в этом году решила взяться за начальный сегмент электроники и представила Framework Laptop 12 — первый в своей истории 12-дюймовый ноутбук и одновременно первый трансформер с сенсорным экраном. Однако реализация идеи доступного устройства сталкивается с трудностями — новые тарифы США уже успели повлиять на стоимость комплектующих, из-за чего компания на время приостановила предзаказы в США и временно сняла с продажи свои самые бюджетные модели. Тем не менее, даже без учёта пошлин, новый Framework Laptop 12 нельзя назвать по-настоящему дешёвым. В США предзаказы стартовали с отметки 549 долларов — даже при такой цене ноутбук всё ещё дороже большинства начальных моделей на Windows и ChromeOS, особенно учитывая, что в стартовую конфигурацию не входят ни хранилище, ни оперативная память, ни операционная система.

За полностью укомплектованную версию придётся заплатить 799 долларов, что лишь немного дешевле MacBook Air прошлого поколения. Правда, в данном случае пользователи платят больше не столько за характеристики, сколько за философию компании — возможность легко ремонтировать и модернизировать устройство. Framework остаётся единственной компанией, действительно реализовавшей концепцию полностью модульного ноутбука — к примеру, старую модель на Intel можно обновить, установив новейшую материнскую плату с AMD-процессором. Кроме того, дизайн Laptop 12 яркий и дружелюбный, что выгодно отличает его от конкурентов.