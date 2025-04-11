Framework Laptop 12 сняли с продажи

Компания Framework, известная своими модульными ноутбуками, в этом году решила взяться за начальный сегмент электроники и представила Framework Laptop 12 — первый в своей истории 12-дюймовый ноутбук и одновременно первый трансформер с сенсорным экраном. Однако реализация идеи доступного устройства сталкивается с трудностями — новые тарифы США уже успели повлиять на стоимость комплектующих, из-за чего компания на время приостановила предзаказы в США и временно сняла с продажи свои самые бюджетные модели. Тем не менее, даже без учёта пошлин, новый Framework Laptop 12 нельзя назвать по-настоящему дешёвым. В США предзаказы стартовали с отметки 549 долларов — даже при такой цене ноутбук всё ещё дороже большинства начальных моделей на Windows и ChromeOS, особенно учитывая, что в стартовую конфигурацию не входят ни хранилище, ни оперативная память, ни операционная система.

За полностью укомплектованную версию придётся заплатить 799 долларов, что лишь немного дешевле MacBook Air прошлого поколения. Правда, в данном случае пользователи платят больше не столько за характеристики, сколько за философию компании — возможность легко ремонтировать и модернизировать устройство. Framework остаётся единственной компанией, действительно реализовавшей концепцию полностью модульного ноутбука — к примеру, старую модель на Intel можно обновить, установив новейшую материнскую плату с AMD-процессором. Кроме того, дизайн Laptop 12 яркий и дружелюбный, что выгодно отличает его от конкурентов.
Представлен легкий ноутбук Dynabook Portégé Z40L-N…
Компания Dynabook пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью Portégé Z40L-N, которая основана на чипа…
Представлен ноутбук Acer Go Air 2025 на Intel Core 200H…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Go Air 2025, которая основана на чипах Intel Core 5…
Razer представила Blade 18 с RTX 50 на борту…
Сегодня компания Razer официально представила новую модель игрового ноутбука под названием Blade 18. Как …
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI оценен в 1700 евро …
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Predator Helios Neo 16 AI и 18 AI, которые основан…
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 оценили в 770 долларов…
Компания Lenovo представила на домашнем китайском рынке ноутбуки Xiaoxin Pro 14 и Pro 16 2025, которые ос…
Ноутбуки Thor Zero 18 и Zero 16 получили графику RTX 5090 La…
Китайские источники сообщают об анонсе игровых ноутбуков Thor Zero 18 и Zero 16, которые получили топовую…
Представлены бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook B3…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями серии ExpertBook B3, которые ориентированы на бизн…
HP представила легкий ноутбук OmniBook 7 Aero на Ryzen AI 30…
Компания HP пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью OmniBook 7 Aero, которая может похвастатьс…
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor