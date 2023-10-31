Framework Laptop 13 можно полностью разобрать при помощи отвёртки

Когда речь заходит о ноутбуках, которые можно разбирать и модифицировать собственными руками, большинство пользователей думает, что это просто сказки и на самом деле ничего подобного существовать не может. И на самом деле они практически правы, потому что большинство ноутбуков на современном рынке не имеют практически никаких возможностей к апгрейду. Лишь некоторые модели можно улучшить по оперативной памяти, плюс у отдельных игровых ноутбуков флагманского уровня имеется возможность установки дополнительного твердотельного накопителя, но на этом возможности улучшения заканчиваются. Другое дело, что ноутбук Framework Laptop 13 является модульным решением, которое можно улучшать по целой линейке различных параметров без специального оборудования.

Всё, что нужно, это отвёртка, а также необходимые модули, которые пользователь будет устанавливать свой ноутбук. Например, когда какой-то из модулей устареет, либо же выйдет из строя, пользователю не нужно продавать ноутбук на детали и покупать новый гаджет, так как всего за 5 минут он может заменить данный компонент на новый. Это очень важный момент, потому что пользователь получает возможность за достаточно короткий промежуток времени очистить ноутбук от пыли, отремонтировать его своими руками без специального аппаратного обеспечения и всё в таком духе. К сожалению, пока что новостей относительно цены данного ноутбука нет, но, вероятно, в ближайшем будущем новинка поступит в продажу.