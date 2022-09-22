Framework Laptop Chromebook Edition дает пользователю модульную конструкцию

Какое-то время назад крупные производители ноутбуков обсуждали возможность создания модульного ноутбука, но тогда оказалось, что у этой идеи просто нет шансов на будущее. Дело в том, что нужно вложить безумные ресурсы в развитие этого направления — нужно создать инфраструктуру по производству каждого отдельного компонента, запаковать это все и отправить в продажу, при этом иметь достаточную аудиторию, чтобы компоненты просто не лежали мёртвым грузом на складах. Конечно, это под силу далеко не каждому, но всё равно на рынке появился ноутбук Framework Laptop Chromebook Edition, который предоставляет возможность пользоваться модульным ноутбуком. Звучит достаточно странно на самом деле, но что-то определённо в этом есть.

Например, пользователь может не переживать о замене компонентов в своём устройстве — если у вас сломалась матрица, клавиатура, материнская плата или что-то ещё, то вы легко можете заменить компоненты буквально самостоятельно без подключения сторонних компаний или специалистов. То есть никто не говорит, что вы можете достать видеокарту и заменить ее другим модулем, как нам обещали лет десять назад энтузиасты, но вы сможете более комфортно проводить процесс ремонта. И это на самом деле очень крутая новость для тех, кто хочет пользоваться недорогим устройством, но достаточно долго. Вопрос только в стоимости компонентов, которая пока что никак не комментируется производителем. Будем следить и ждать новостей по этой теме.