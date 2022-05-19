Framework обновила модульный ноутбук новыми процессорами Intel

Модульный ноутбук Framework, который можно сделать своими руками, завоевал сердца и умы множества поклонников ноутбуков и тех, кто любит самостоятельно ремонтировать свою электронику. Через год после запуска компания возвращается, чтобы предложить самую большую программу апдейта своего модульного компьютера. Сегодня компания анонсирует новые машины с чипами Intel Core 12-го поколения, а также замену системных плат для существующих моделей. Пока компания растет, пользователям необходимо будет внести возвращаемый депозит за предварительный заказ в размере 100 долларов, а цена материнской платы будет варьироваться от 449 до 1049 долларов. Если вы хотите получить Core i5-1240P, вы заплатите 449 долларов, в то время как 699 долларов принесут вам Core i7-1260P, а крупные игроки, ищущие i7-1280P, заплатят полные 1049 долларов.

Framework использует пакетную систему для выполнения заказов, и поэтому советует потенциальным покупателям получать заказы заранее. В то же время компания выпускает новую верхнюю крышку, которая предназначена для придания дополнительной жесткости корпусу системы. Оригинальная крышка была изготовлена ​​из алюминия, новые блоки фрезеруются на станке с ЧПУ из цельного алюминиевого блока. Это также доступно как в новой проданной версии ноутбука, так и в качестве обновления для существующих устройств, уже выпущенных в продажу, по цене 89 долларов. В рамках этого ежегодного обновления производитель также представил первую новую карту расширения от компании в виде 2,5-гигабитного Ethernet-адаптера. Framework говорит, что новая карта использует контроллер Realtek RTL8156, а также будет поддерживать 10/100/1000 Мбит Ethernet, а розничная продажа начнется позже в этом году.