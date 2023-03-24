Framework представила модульный ноутбук

В начале текущего года компания Framework анонсировала свои модульные ноутбуки, которые, вероятно, в ближайшем будущем отправятся в полноценную продажу. Прямо сейчас в некоторых странах мира компания запустила приём предварительных заказов на данный ноутбук, чтобы уже в мае начать полноценное производство и продажу — пока что цены не называют, но, вероятно, всем и так понятно, что это достаточно дорогое удовольствие и не всем пользователям такая радость нужна. При этом у модульного ноутбука есть множество преимуществ, которые в определённом сценарии будут играть важную роль для потенциального покупателя, потому что нужно понимать — современные ноутбуки очень хрупкие и абсолютно не пригодны для выполнения ремонтных работ.

У модульного ноутбука Framework есть в этом плане важный бонус — его очень легко разобрать на компоненты. Это нужно для того, чтобы пользователь в случае поломки мог легко и достаточно быстро заменить какие-то компоненты системы на новые без необходимости демонтировать сложные конструкции. Также за счёт модульного механизма корпуса потенциальный владелец ноутбука Framework получает возможность без труда заменить компонент на более производительный, что в современных ноутбуках не реализовано от слова совсем. Безусловно, когда пользователю хочется работать с ноутбуком многие годы, такая необходимость будет возника и возможность апгрейдить ноутбук без лишних проблем является крайне важным бонусом на самом деле.