Framework представила ноутбук Laptop 13 Pro

Сегодня компания Framework официально представила Framework Laptop 13 Pro — полностью переработанную версию своего модульного ноутбука. Новинка получила серьёзный прирост автономности, новые процессоры Intel Core Ultra Series 3, аккумулятор на 74 Втч, память формата LPCAMM2, цельный алюминиевый корпус, сенсорный дисплей, тактильный тачпад и возможность предустановки Ubuntu. Компания отмечает, что устройство создавалось с учётом отзывов пользователей за последние шесть лет и стало самым продвинутым компактным ноутбуком Framework для разработчиков и требовательных пользователей. При этом модель сохранила главную философию бренда — ремонтопригодность, апгрейд, кастомизацию и полный контроль владельца над устройством.

Собственно, одним из главных улучшений стала автономность. По данным компании, ноутбук способен проработать более 20 часов при просмотре стримингового видео в 4K-разрешении. Это на 12 часов больше предыдущего поколения и даже немного выше результата 14-дюймового MacBook Pro на M5. Ключевую роль в этом сыграли новые процессоры Intel Core Ultra Series 3, которые представлены в довольно широком ассортименте. И, безусловно, важным новшеством стала новая память LPCAMM2 — это современный сменный формат модулей, который позволяет использовать энергоэффективную LPDDR5X-память с возможностью замены и апгрейда. Так что пользователь сможет прокачать память в будущем, если в этом будет необходимость.
