Фронтальная камера Samsung Galaxy S10 получит необычную подсветку

Китайский инсайдер Ice Univerce поделился подробностями о врезанной в экран фронтальной камере флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Если верит источнику, камеры получат необычную подсветку выреза по всей длине окружности. Получается, что объектив будет подсвечиваться, когда включается камера или нужно идентифицировать пользователя по лицу. Такая же технология будет использоваться и в более доступном смартфоне Galaxy A8s. Напомним, что официальный анонс новых корейских флагманов ожидается в конце февраля – в преддверии выставки MWC 2019.