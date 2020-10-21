Fujitsu LifeBook UH-X/E3 весит 640 грамм

В последнее время многие пользователи гоняются за легкостью ноутбуков, так как это отличная возможность получить удобное устройство для работы в любой точке мира. И новинка под названием Fujitsu LifeBook UH-X/E3 обладает всеми шансами стать настоящим бестселлером. Дело в том, что у этого ноутбука вес составляет всего 640 грамм. Этого предостаточно, чтобы при диагонали в 13,3 дюйма вы могли носить устройство в любой точке мира, работать с комфортом и не думать о большом весе. Правда, вопрос о производительности ноутбука остается, так как ясное дело, что в него не ставили производительный процессор. Ожидаем новостей по этому поводу и тогда будем говорить о реальных тестах ноутбука в самых разных ситуациях, сейчас это не совсем ясно.