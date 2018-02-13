Fujitsu готовит к выпуску обновлённую версию компьютера Lifebook U938

Скоро состоится выпуск обновлённой версии флагманского ультрамобильного компьютера Fujitsu Lifebook U938. Ноутбук Fujitsu Lifebook U938 получил 13,3-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 точек и базируется на процессоре Core восьмого поколения — чипе i7-8650U, который содержит четыре вычислительных ядра с номинальной частотой 1,9 ГГц и возможностью повышения до 4,2 ГГц. В основу ноутбука положена аппаратная платформа Intel Kaby Lake R. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 11 часов. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, сетевой контроллер Gigabit Ethernet и стереодинамики. О стоимости новинки Fujitsu Lifebook U938 пока не сообщается.