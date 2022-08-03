Fujitsu выпустила самый легкий ноутбук в мире Lifebook WU-X/G2

Компания Fujitsu объявила о выпуске самого легкого ноутбука в мире. Fujitsu Lifebook WU-X/G2 весит всего 634 грамма. Для сравнения, 12,9-дюймовый iPad Pro весит 682 грамма.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core 12-го поколения (Core i5-1235U или i7-1255U). Доступные варианты памяти включают до 32 ГБ ОЗУ LPDDR4X с частотой 4266 МГц и SSD-накопитель до 2 ТБ. Новинка оснащена 13,3-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1920 x 1080, веб-камерой высокого разрешения с защитной шторкой. Размеры модели: 307 х 197 х 15,5 мм. Емкость аккумулятора составляет 25 Втч. По словам производителя, автономность устройства достигает 11 часов. Ноутбук имеет два интерфейса USB3.2 Gen2 Type-C (поддерживает Thunderbolt 4), один USB3.2 Gen1 Type-A, порт RJ45, порт HDMI, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карт памяти SD. Также есть поддержка Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6.

Корпус модели выполнен из углеродного волокна. Базовая версия с процессором Core i5 стоит 1370 долларов, а старшая версия продается за 1675 долларов. Fujitsu Lifebook WU-X/G2 можно купить только в Японии.
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