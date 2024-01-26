Функции Samsung Galaxy AI будут доступны и на старых флагманах

На своей фирменной презентации, которая прошла две недели назад, компания Samsung объявила миру, что она умеет создавать не только качественные аппаратные и программные продукты, но и отлично справляется с реализацией технологий на базе искусственного интеллекта. Например, компания удивила всех, заявив, что функции искусственного интеллекта будут доступны и на старых устройствах, тогда как многие считали, что все передовые разработки будут доступны исключительно на новых флагманах. Однако вскоре появилась новая информация, которая слегка проясняет картину будущего Galaxy AI на более старых устройствах компании Samsung.

На данный момент известно, что серии Galaxy S23, S23 FE, Tab S9, Z Fold 5 и Z Flip 5 получат возможность использовать функции искусственного интеллекта в ближайшем будущем, но на текущий момент сложно сказать о каких именно функциях идёт речь — возможно, пакет будет неполный. При этом Samsung подтвердила, что эти функции не будут реализованы на устройствах, выпущенных до 2023 года, что означает, что серия Galaxy S22 не получит эти функции, как и более старые устройства. К сожалению, эти ограничения не связаны с более старым аппаратным обеспечением, поскольку у серии Galaxy S22 и Galaxy S23 FE одинаковый процессор. Скорее всего, проблема больше в облачных вычислениях и способе связи, но это тоже не совсем объясняет проблему со старыми флагманами двухгодичной давности. Всё же со связью у них всё более или менее прилично.
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