Функции Samsung Galaxy AI будут доступны и на старых флагманах

На данный момент известно, что серии Galaxy S23, S23 FE, Tab S9, Z Fold 5 и Z Flip 5 получат возможность использовать функции искусственного интеллекта в ближайшем будущем, но на текущий момент сложно сказать о каких именно функциях идёт речь — возможно, пакет будет неполный. При этом Samsung подтвердила, что эти функции не будут реализованы на устройствах, выпущенных до 2023 года, что означает, что серия Galaxy S22 не получит эти функции, как и более старые устройства. К сожалению, эти ограничения не связаны с более старым аппаратным обеспечением, поскольку у серии Galaxy S22 и Galaxy S23 FE одинаковый процессор. Скорее всего, проблема больше в облачных вычислениях и способе связи, но это тоже не совсем объясняет проблему со старыми флагманами двухгодичной давности. Всё же со связью у них всё более или менее прилично.