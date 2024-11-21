Функция Android Switch теперь работает лучше

Смартфоны из серии Google Pixel 9 некоторое время назад предоставили пользователям отличную возможность копировать данные с одного устройства на другое в любой момент времени, что оказалось крайне удобным в повседневной жизни. А сегодня компания Google официально объявила, что эта возможность будет доступна и на других устройствах под управлением операционной системы Android в 2025 году. Google также объясняет, что эта функция позволит пользователю сначала ознакомиться с новым смартфоном, а данные перенести позже, когда это будет удобно. Таким образом, пользователь может быстро завершить начальную настройку, что в определённых сценариях действительно важно.

А когда пользователь будет готов к переносу данных, функцию можно будет запустить через настройки или обновлённое приложение Android Switch, доступное в Play Store. Более того, для пользователей, переходящих с одного Android-устройства на другое, теперь появился упрощённый способ настройки гаджета после покупки, который переносит только те данные, что хранятся на устройстве, исключая уже сохранённые данные из облака. Для тех, кто переходит с iPhone на Android с помощью кабеля, процесс переноса данных стал на 40% быстрее по сравнению с 2023 годом. Это нововведение экономит часы времени для пользователей, у которых на старом устройстве накоплено много информации. С другой стороны, если вы меняете смартфон раз в пять лет, то функция, конечно, приятная, но не сказать, что очень нужная.
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