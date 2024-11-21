Функция Android Switch теперь работает лучше

А когда пользователь будет готов к переносу данных, функцию можно будет запустить через настройки или обновлённое приложение Android Switch, доступное в Play Store. Более того, для пользователей, переходящих с одного Android-устройства на другое, теперь появился упрощённый способ настройки гаджета после покупки, который переносит только те данные, что хранятся на устройстве, исключая уже сохранённые данные из облака. Для тех, кто переходит с iPhone на Android с помощью кабеля, процесс переноса данных стал на 40% быстрее по сравнению с 2023 годом. Это нововведение экономит часы времени для пользователей, у которых на старом устройстве накоплено много информации. С другой стороны, если вы меняете смартфон раз в пять лет, то функция, конечно, приятная, но не сказать, что очень нужная.