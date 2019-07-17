Функция Apple Watch SOS помогла спасти человека от утопления.

2019-07-17, Автор - Adelia; Продукт - Apple Watch; [28]
В Соединенных Штатах человек катался на гидроцикле, чтобы сфотографировать горизонт Чикаго, когда огромная волна сбила его с ног в воду. С его телефоном, потерянным в воде, и никого поблизости, человек использовал функцию экстренной SOS своих Apple Watch, чтобы позвать на помощь.

Согласно отчету WBBM NEWSRADIO, Филипп Эшо упал в воду и потерял свой телефон, люди в соседних лодках не могли слышать, как он звал на помощь, потому что волны продолжали сбивать его с ног.Он упоминает, что благодаря функции Emergency SOS на своих Apple Watch он смог позвонить в 911 за помощью. В своей первой попытке он даже не мог понять, что говорит диспетчер. И когда он соединился с чиновниками,спасатели уже прибыли на место происшествия и спасли его от утопления.

Совсем недавно американский врач спас жизнь человеку, используя свои часы Apple Watch Series 4 на его запястье для выявления мерцательной аритмии в ресторане. И хотя эта функция ЭКГ (недоступная в Индии), по-видимому, является самой быстрой в спасении чьей-то жизни, приятно знать, что эти умные часы могут помочь кому-то обратиться за помощью в отчаянной ситуации, подобной этой, когда они иначе не смогут этого сделать.

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