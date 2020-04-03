Apple работает над усовершенствованием функций для iCloud Keychain. iCloud Keychain сохраняет и синхронизирует пароли для операционных систем Apple iOS, iPadOS и macOS, что позволяет пользователям легко входить на веб-сайты Safari и в приложения на устройствах iPhone и iPad.

Функция iCloud Keychain в Apple iOS 14 получит новые функции, которые будут включать коды двухфакторной аутентификации и предупреждения об утечке пароля. Новые функции подтолкнут iCloud Keychain к полному контролю управления паролями.

Недостатком использования iCloud Keychain является ограничения для браузеров Chrome и Firefox, также Windows.