Функция измерения давления на Samsung Galaxy Watch Active

2019-02-26, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Watch Active ; [204]
Когда Samsung представила свои последние умные часы, Galaxy Watch Active, несколько дней назад много говорилось о его способности контролировать артериальное давление пользователя. Это было бы функцией здоровья, которой нет у Apple Watch.

Похоже, что Samsung собирается предложить не совсем точные измерения артериального давления. Представитель Samsung сказал, что когда пользователь впервые настраивает функцию на часах, ему необходимо использовать манжету, чтобы получить базовое значение. Представитель также сообщил, что часы имеют оптический датчик для измерения частоты сердечных сокращений пользователя. «Я могу только догадываться, что они планируют измерять физическое кровяное давление, рассчитанное по оптическому датчику, который используется для мониторинга сердечного ритма. В этом случае это будет оценка кровяного давления, но его нельзя будет использовать для диагностики». Рэнди Келлог, президент и исполнительный директор, Omron Healthcare.

Эта информация заставляет предположить, что часы Samsung не будут давать точные показания по требованию. Со следующего месяца Samsung запустит в приложение под названием My BP Lab, которое будет синхронизироваться с Galaxy Watch Active и линейкой смартфонов Galaxy. Samsung утверждает, что приложение позволит пользователям «контролировать артериальное давление и лучше следить за своим физическим здоровьем каждый день».

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