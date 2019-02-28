Fxtec Pro1 выглядит необычно

Пока другие компании играются с двойными дисплеями или делают их гибкими, другие бренды стараются сделать что-то более практичное, чтобы можно было использовать устройство и работать с ним каждый день, а не ставить за стекло и любоваться. Новый смартфон под названием Fxtec Pro1 получил вполне стандартный дисплей, но у него есть аппаратная клавиатура, которая выдвигается в виде слайдера вбок. Это дает вам классную возможность набирать текст быстро и удобно, не переживая о сенсорной клавиатуре своего смартфона. Для некоторых пользователей это будет большой плюс, особенно если вы давно мечтали об аппаратной клавиатуре. Уверен, фанатов у продукта будет много, тем более производитель не очень известный и должен выставить хорошую стоимость.