GDP Win Max - 8-дюймовый игровой ноутбук с процессором Intel Ice Lake

Компания GDP специализирующаяся на создании миниатюрных ноутбуков, предназначенных для игр, только что анонсировала игровой ноутбук GDP Win Max.

Ноутбук оснащен джойстиками с обеих сторон, поэтому есть возможность напрямую играть в игры, используя эти джойстики вместо встроенной клавиатуры. Дисплей устройства представляет собой IPS-экран с разрешением 1280 × 800, что обеспечивает соотношение сторон экрана 16:10.

Он работает на новейшем процессоре Intel Ice Lake - Intel Core i5-1035G7. Будучи 4-ядерным / 8-поточным процессором с графикой Gen11 Iris Plus 940, он оснащен 16 ГБ памяти LPDDR4X и 512 ГБ SSD.

Этот маленький ноутбук имеет один порт Thunderbolt 3 для подключения к внешнему графическому процессору. Для подключения внешних периферийных устройств имеется один порт USB Type-C 3.1 Gen2 и два порта USB Type-A 3.1 Gen1. Можно подключить ноутбук к внешнему экрану, есть варианты портов HDMI, USB Type-C или Thunderbolt 3. Приятным дополнением к вводу / выводу является включение разъема RJ45 (сетевой интерфейс).

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