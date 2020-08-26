GELID представила корпусный вентилятор Stella RGB

GELID Solutions представила корпусный вентилятор Stella RGB. GELID Stella RGB представляет собой сочетание новейших технологий и яркого дизайна. 120 мм вентилятор оснащен сложной светодиодной подсветкой Dual Ring Addressable RGB (ARGB). В вентилятор встроены 24 светодиода ARGB.

Новинка оборудована двойным шарикоподшипником, который обеспечивает надежность и долговечность. Кроме того, компания использовала интеллектуальную систему вращения вентиляторов. Скорость вращения вентиляторов составляет от 500 до 1600 об/мин. GELID предлагает трехлетнюю гарантию. Вентиляторы GELID Stella RGB уже доступны по цене 9,99 долларов.