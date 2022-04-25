GELID выпускает процессорный кулер Tranquillo Rev 5

Компания GELID объявила о выпуске процессорного кулера Tranquillo Rev 5.

Он оснащен усовершенствованным радиатором с 4 тепловыми трубками с технологией прямого контакта тепловых трубок (HDC) и высококачественным черным электрофоретическим покрытием, а также 120-мм бесшумным вентилятором с интеллектуальным ШИМ для обеспечения максимальной производительности, его скорость вращения варьируется от 700 до 1600 об/мин.

Компактный размер кулера, легкая конструкция и бесшовный монтаж обеспечивают его широкую кросс-платформенную совместимость и простоту установки. Кулер обеспечивает охлаждение процессоров с TDP 150 Вт. Совместимость со всеми доступными сокетами на сегодняшний день. Размеры кулера (мм): 72 x 120 x 154.

Стоимость кулера GELID Tranquillo Rev 5 составляет около 34 евро.