GEOZON LTE поступили в продажу

Детские умные часы — шикарное устройство, которое позволяет не только радоваться интересному устройству на руки ребенка, но и получать массу полезной информации. Это дает возможность следить за безопасностью детей и компания «Мобайл Трейд» объявляет о старте продаж детских умных часов GEOZON LTE в честь «Дня защиты детей». Устройство очень стильное и яркое, мгновенно привлекает к себе внимание и позволяет наслаждаться современными технологиями. Можно точно и быстро определять координаты ребенка, совершать видеозвонки и общаться со своим чадом, проводя контроль его действий и общего состояния. Очень удобно и легко — просто нажал на кнопку, посмотрел где твой ребенок, в случае необходимости позвонил и узнал детали.