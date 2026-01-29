GIGABYTE укрепляет стратегическое партнерство с AMD в области ИИ

GIGABYTE укрепляет стратегическое партнерство с AMD для ускорения развития локального искусственного интеллекта в трех ключевых продуктовых сегментах: игровые ноутбуки с ИИ, материнские платы серии X870E X3D и OLED-мониторы с повышенной частотой обновления. Интеграция платформ AMD с передовыми инженерными решениями от GIGABYTE обеспечивает высокую производительность в играх и творческих проектах, а также гарантирует надежную и стабильную работу ПК. В категории игровых ноутбуков модель AORUS MASTER 16 оснащена процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D с технологией AMD 3D V-Cache, которая улучшает стабильность FPS в требовательных играх и ускоряет выполнение ресурсоемких задач для создателей контента. А ноутбук GIGABYTE AERO X16 (Copilot+ PC) на базе процессоров AMD Ryzen AI 400 справляется с различными задачами искусственного интеллекта прямо на устройстве благодаря встроенному нейропроцессору (NPU). Чтобы реализовать весь потенциал платформ AMD, GIGABYTE интегрировал в AORUS MASTER 16 систему охлаждения WINDFORCE Infinity EX с тепловым пакетом до 230 Вт, а также уникальный ИИ-ассистент GiMATE. Все ключевые настройки производительности, питания и функций искусственного интеллекта упрощены, что позволяет пользователям легко добиваться стабильной работы устройства без сложных конфигураций.

В сегменте настольных ПК материнские платы серии GIGABYTE X870E X3D раскрывают мощь процессоров AMD Ryzen 9000 с поддержкой технологии AMD 3D V-Cache, где точная оптимизация компонентов напрямую влияет на игровые показатели стабильности и отзывчивости. Специально для этих платформ разработан режим искусственного интеллекта X3D Turbo Mode 2.0, который сочетает программные и аппаратные решения для максимального использования возможностей AMD 3D V-Cache. В сочетании с усовершенствованной системой питания, адаптированным BIOS и удобными функциями для энтузиастов DIY, такая платформа обеспечивает плавный игровой процесс и стабильно высокую производительность, устраняя необходимость в сложной ручной настройке.
