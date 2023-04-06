GPD готовит мощный ноутбук Win Max 2 на базе AMD

Согласно утечке, которую инсайдеры обнаружили в базе данных Geekbench 5, компания GPD начала тестирование своего следующего игрового портативного компьютера, который будет использовать новейшее оборудование APU (система на кристалле, в которую входит сразу центральный процессор и графический ускоритель) от AMD. Стоит напомнить, что ранее компьютер под названием GPD Win Max 2 предлагался в двух версиях — на базе Intel и AMD, и хотя мы не можем точно сказать, будет ли доступна версия на базе Intel на этот раз, можно с уверенностью утверждать, что компания представит свой портативный игровой ПК следующего поколения на базе последних APU AMD в самое ближайшее время.

Стоит также отметить, что чип AMD Ryzen 7 7840U — это ещё один APU Ryzen 7040U Phoenix, разработанный для ноутбуков с дизайном от 15 до 28 Вт. Этот процессор имеет 8 ядер и 16 потоков на основе архитектуры ядра Zen 4 и также оснащён встроенной графикой Radeon 780M, которая использует архитектуру RDNA 3. Этот APU уже был замечен в различных бенчмарках и он демонстрирует высокую производительность даже при своём TDP-дизайне в 28 Вт. Тем временем, встроенная графика RDNA 3 даёт бой конкурентам RTX 2050 и GTX 1650 Ti для ноутбуков, что для компактного решения действительно внушительное достижение. К сожалению, инсайдеры пока что не могут сообщить даже приблизительных цен, так что придётся посмотреть презентацию и только после этого сравнивать возможности нового решения с конкурентами по рынку.