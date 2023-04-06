GPD готовит мощный ноутбук Win Max 2 на базе AMD

Согласно утечке, которую инсайдеры обнаружили в базе данных Geekbench 5, компания GPD начала тестирование своего следующего игрового портативного компьютера, который будет использовать новейшее оборудование APU (система на кристалле, в которую входит сразу центральный процессор и графический ускоритель) от AMD. Стоит напомнить, что ранее компьютер под названием GPD Win Max 2 предлагался в двух версиях — на базе Intel и AMD, и хотя мы не можем точно сказать, будет ли доступна версия на базе Intel на этот раз, можно с уверенностью утверждать, что компания представит свой портативный игровой ПК следующего поколения на базе последних APU AMD в самое ближайшее время.

Стоит также отметить, что чип AMD Ryzen 7 7840U — это ещё один APU Ryzen 7040U Phoenix, разработанный для ноутбуков с дизайном от 15 до 28 Вт. Этот процессор имеет 8 ядер и 16 потоков на основе архитектуры ядра Zen 4 и также оснащён встроенной графикой Radeon 780M, которая использует архитектуру RDNA 3. Этот APU уже был замечен в различных бенчмарках и он демонстрирует высокую производительность даже при своём TDP-дизайне в 28 Вт. Тем временем, встроенная графика RDNA 3 даёт бой конкурентам RTX 2050 и GTX 1650 Ti для ноутбуков, что для компактного решения действительно внушительное достижение. К сожалению, инсайдеры пока что не могут сообщить даже приблизительных цен, так что придётся посмотреть презентацию и только после этого сравнивать возможности нового решения с конкурентами по рынку.
MacBook Air с OLED-дисплеем выйдет уже этим летом…
Если верить информации инсайдеров, компания Apple планирует в будущем применить OLED-технологию дисплеев …
Razer Blade 18 с GeForce RTX 4070 Laptop и 32 ГБ ОЗУ появилс…
Компания Razer выпустила в китайскую продажу ноутбук Blade 18, который получил новые процессоры Intel и г…
Ноутбук Huawei Qingyun S540 получил до 48 ГБ ОЗУ …
Компания Huawei представила ноутбук Qingyun S540, который относится к бизнес-сегменту. Новинку оснастили …
14-дюймовый ноутбук Fujitsu UH-X/H1 весит 689 граммов…
Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью UH-X/H1, которая появится в продаже в Японии 9 м…
Новый MacBook Air получит большую диагональ…
На текущий момент у Apple уже есть достаточно добротная линейка ноутбуков, которая способна удовлетворить…
Gigabyte Aorus 17X получит мобильную RTX 4090…
Некоторое время назад компания NVIDIA официально анонсировала мобильные видеокарты нового поколения RTX 4…
Что такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она може…
Пару лет назад в момент выхода операционной системы HarmonyOS 2.0, Huawei начала внедрять свои актуальные…
Представлен очень легкий 16-дюймовый ноутбук Acer Legendary …
Компания Acer выпустила на японский рынок ноутбук Legendary Edge, который уже продается в Китае. Однако я…
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor