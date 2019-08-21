GST Gemini ноутбук с двойным сенсорным экраном

2019-08-21, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - GST Gemini; [20]

GST Gemini называют «первым в мире ноутбуком с двойным сенсорным экраном», представляет два планшета, которые можно объединить для работы в различных конфигурациях с помощью «проприетарного программного обеспечения».

Таким образом, пользователи могут переключаться между режимом ноутбука, с одним планшетом, подключенным магнитно, как клавиатура, и режимом с двумя экранами, что практически удваивает экран для увеличения производительности. Кроме того, каждый планшет может использоваться отдельно, и пользователи могут добавлять физические клавиатуры, если это необходимо.

Компания GST Communications утверждает, что ее проприетарное программное обеспечение позволяет двум планшетам совместно использовать ресурсы ЦП и оптимизировать время автономной работы при работе в режиме ноутбука. Режим двойного экрана также может работать в сочетании с другим ноутбуком, планшетом или настольным ПК, но пользователям необходимо иметь док-станцию ​​USB-C с двумя выходами HDMI наготове. GST Gemini в настоящее время находится в стадии производства.

Другие стандартные функции включают порты USB-C 3.1 Gen 2, аудиоразъем, устройство чтения карт памяти microSD, четырехъядерные динамики, микрофоны с двумя массивами, и алюминиевый корпус, который весит 1,65 фунта.


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