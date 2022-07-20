GUNNIR Intel Arc A380 Photon официально продают в Китае за 190 долларов

В некоторых синтетических тестах видеокарта Arc A380 была почти в два раза быстрее, чем графические процессоры AMD RDNA 2, 6400 и 6500 XT, но проиграла RTX 3050, которая была более чем в 3 раза быстрее. Позже выяснилось, что у Intel были оптимизации специально для синтетических рабочих нагрузок, таких как 3DMark, которые искусственно повышали производительность графики и были далеки от реальности. В таких играх, как League of Legends, GTA 5, PUBG, Shadow of The Tomb Raider, Forza Horizon 5 и Red Dead Redemption 2, Intel Arc A380 показал низкую производительность по сравнению с AMD Radeon RX 6400, а также с графикой GeForce GTX 1650. Однако с тех пор было обнаружено, что карта предлагает хороший потенциал для разгона, который можно будет использовать с соответствующими драйверами в будущем.