GUNNIR Intel Arc A380 Photon официально продают в Китае за 190 долларов

Первая видеокарта Intel Arc, Arc A380, теперь официально доступна в Китае по цене 1299 юаней, что составляет 192 доллара. Похоже, что Intel стремится вернуть себе часть рынка графических процессоров после многочисленных задержек с выпуском видеокарт Arc. К сожалению, эти карты доступны только на зарубежных рынках, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим выпуск по всему миру. Графическая карта GUNNIR Intel Arc A380 Photon от бренда GUNNIR вышла через месяц после официального анонса и частичного выпуска, когда карта поставлялась в готовых ПК. Графическая карта Intel Arc A380 была близка к конкурентам в ранних тестах производительности по сравнению с картами AMD Radeon RX 6400 и NVIDIA GeForce GTX 1650.

В некоторых синтетических тестах видеокарта Arc A380 была почти в два раза быстрее, чем графические процессоры AMD RDNA 2, 6400 и 6500 XT, но проиграла RTX 3050, которая была более чем в 3 раза быстрее. Позже выяснилось, что у Intel были оптимизации специально для синтетических рабочих нагрузок, таких как 3DMark, которые искусственно повышали производительность графики и были далеки от реальности. В таких играх, как League of Legends, GTA 5, PUBG, Shadow of The Tomb Raider, Forza Horizon 5 и Red Dead Redemption 2, Intel Arc A380 показал низкую производительность по сравнению с AMD Radeon RX 6400, а также с графикой GeForce GTX 1650. Однако с тех пор было обнаружено, что карта предлагает хороший потенциал для разгона, который можно будет использовать с соответствующими драйверами в будущем.
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