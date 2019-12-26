Габариты Samsung Galaxy S11e, Galaxy S11 и Galaxy S11+ сравнили на фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о флагманских смартфонах Samsung следующего поколения, которые еще не были представлены официально. Пару дней назад стало известно, что Samsung решила переименовать смартфоны линейки Galaxy S11 в пользу Galaxy S20. Однако на новой живой фотографии можно увидеть защитные пленки именно для Samsung Galaxy S11e, Galaxy S11 и Galaxy S11+. Также данный снимок позволяет оценить разницу в размерах всех трех моделей. Напомним, что официальный анонс смартфонов ожидается в феврале следующего года.